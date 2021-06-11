"تأشيرة دخول إلى سبتة ومليلية".. تصعيد جديد في أزمة المغرب وإسبانيا

2021/06/11 | 21:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الأزمة بين المغرب وإسبانيا تتجه إلى المزيد من التصعيد بعد لجوء إسبانيا إلى البرلمان الأوروبي ووصف البرلمان المغربي من جانبه مدينة سبتة ب"المحتلة".

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