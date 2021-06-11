الكاظمي يحذر من تشتت صوت العراقيين ويؤكد: لا خيار لنا إلا موحدين

2021/06/11 | 21:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، ان فرقة الشعب العراقي وتشتت صوتهم نتائجه وخيمة على العراق والعالم.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، “في مثل هذا الايام من عام 2014 شهد العراق نكسة، نهض منها شعبنا منتصراً موحداً امام التاريخ”.

واضاف ان “التذكير بالحدث هو استعادة لحقيقة أن لا خيار امام العراقيين الا ان يكونوا موحدين متضامنين فيما بينهم من اجل بناء السلام والازدهار، فرقتهم وتشتت صوتهم نتائجه وخيمة على العراق بل وعلى العالم”.

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