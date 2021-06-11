حقوق الانسان تعلق على ارتفاع الاسعار وتوجه دعوة الى الحكومة

2021/06/11 | 21:15 - المصدر: NRT عربية

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دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي، الجمعة، الى تعويض المواطنين عن ارتفاع اسعار المواد المعيشية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وعده واجبا حكوميا.

وقال الغراوي في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (11 حزيران 2021)، إن "الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، تضررت كثيرا بسبب السياسة الحكومية في رفع سعر الدولار امام الدينار العراقي، مما تسبب بارتفاع كبير لاسعار المواد المعيشية للمواطن".

وأضاف، ان "المواطن العراقي يتعرض للعديد من الازمات بشكل يومي سواء بنقص الخدمات وعدم توفر الكهرباء وتداعيات الجانب الصحي والتعليمي والبيئي مع قلة فرص العمل وضعف مدخولات المواطنيين وخصوصا ذوي الدخل المحدود".

واوضح، ان "استمرار ارتفاع الاسعار وعدم قدرة المواطن على سد احتياجاته المعيشية يدعونا الى مطالبة الحكومة بتعويض المواطنين بشكل مباشر من موازنة الطوارئ، عما لحقهم من ضرر بسبب هذا الارتفاع".

جدير بالذكران سعر صرف الدولار ارتفع خلال الايام الماضية الى اكثر من 1500 دينار، مما تسبب في ارتفاع اسعار المواد الغذائية وزيادة الصعوبات المعيشية لذوي الدخل المحدود.

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