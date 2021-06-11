الكاظمي مستذكرا نكسة: تشتت الاصوات نتائجه وخيمة على العراق والعالم

2021/06/11 | 21:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استذكر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة، "نكسة" عام 2014، مشيرا إلى ان تشتت اصوات العراقيين نتائجه وخيمة على العراق بل وعلى العالم.

وكتب الكاظمي تغريدة على "تويتر" اليوم، (11 حزيران 2021)، جاء فيها: "في مثل هذا الايام من عام 2014 شهد العراق نكسة، نهض منها شعبنا منتصرا موحدا امام التاريخ..".

وأضاف، ان "التذكير بالحدث هو استعادة لحقيقة أن لا خيار امام العراقيين الا ان يكونوا موحدين متضامنين فيما بينهم من اجل بناء السلام والازدهار.



فرقتهم وتشتت صوتهم نتائجه وخيمة على العراق بل وعلى العالم".

يذكر انه في عام 2014 اجتاح داعش الموصل، وسقطت المدينة التي تعد ثاني أكبر مدن العراق في العاشر من حزيران بعد انسحاب الجيش العراقي وتركه للمواقع العسكرية مع الأسلحة والآليات التي استولى عليها التنظيم فيما بعد واحتلاله لبقية المناطق المحيطة بالموصل الواحدة بعد الأخرى وتمدده في المحافظات الغربية.

كما يعتبر عام 2014 الأسوأ على مستوى الوضع الإنساني في العراق بسبب موجة النزوح التي ضربت عددا من المدن بعد سيطرة مسلحي تنظيم داعش عليها.

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