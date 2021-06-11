تسجيل 514 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

2021/06/11 | 21:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، تسجيل 514 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 5 اشخاص خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

يتبع...

PUKmedia وزارة الصحة

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