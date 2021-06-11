إيران تستعيد حقها في التصويت بالأمم المتحدة بعد تسديد رسوم العضوية

2021/06/11 | 21:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سدد البنك المركزي الايراني رسوم اشتراك وعضوية حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة البالغة اكثر من 16 مليون دولار.وافاد بيان صادر عن البنك المركزي الايراني اليوم الجمعة ان البنك سدد المبلغ المذكور لرسوم اشتراك وعضوية الحكومة الايرانية في منظمة الامم المتحدة من الارصدة المالية الايرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية.

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