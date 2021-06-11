2021/06/11 | 21:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، اليوم الجمعة، استعادة إيران حق التصويت، وذلك بعد سدادها جزءا من مستحقاتها للجمعية.وقال بوزكير، في افتتاح اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: “لقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تستعيد حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تستعيد حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تستعيد حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).