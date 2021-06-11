2021/06/11 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمران_مختار_حاضري جريمة سجن أبو غريب تحصل في تونس على قارعة الطريق ...! * لن تفلح منظومة الحكم العدوانية التبعية الرثة مهما بلغت درجة قمعها في إخماد الاحتجاجات و لن يتركهم الشعب ينحرون الوطن و يقتلون أحلامه و يبيعون مقدراته و ينتهكون سيادته على مذبح توسيع دائرة شهوات السلطة ...*جريمة سجن أبو غريب البشعة تتكرر في تونس يوم 9 جوان الجاري في شارع عمومي ببشاعة اكثر حدة، ينفذها بوليس منظومة الحكم العدوان ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة سجن أبو غريب تحصل في تونس على قارعة الطريق...! - عمران مختار حاضري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة سجن أبو غريب تحصل في تونس على قارعة الطريق...! - عمران مختار حاضري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).