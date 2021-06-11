الفلسفالوجيا و الماهيالوجيا - حسن عجمي

2021/06/11 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_عجمي من الممكن صياغة علوم جديدة تهدف إلى تحليل و دراسة المفاهيم الفلسفية علمياً كالفلسفالوجيا و الماهيالوجيا و المعرفالوجيا و الحقيقالوجيا و الحكمالوجيا و الهويالوجيا و الحريالوجيا.



لكننا سوف نبدأ بتقديم الفلسفالوجيا و الماهيالوجيا.



الفلسفالوجيا فن إنتاج الفلسفة علمياً الفلسفالوجيا مركَّبة من "الفلسفة" و "لوجيا" بمعنى عِلم.



وبذلك الفلسفالوجيا هي عِلم الفلسفة.



من هذا المنطلق ، ت ......





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