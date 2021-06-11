الصدر يحدد جهتين تمثله في كل محافظة ويوضح جوانب عملها

2021/06/11 | 21:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، جهتين تمثله في كل محافظة، مبينا جوانب عملها.

وبحسب وثيقة صادرة عنه وحصل NRT على نسخة منها اليوم، (11 حزيران 2021)، إن "هناك جهتين في كل محافظة تمثلنا في المحافظة، الجهة الأولى: اللجنة المكونة من: الممثل الخاص، إمام الجمعة المركزي، مسؤول السفراء في المحافظة، مسؤول البنيان المرصوص".

وتابع، أن "هذه الجهة مسؤولة عن العمل الإداري والخدمي والاجتماعي بل الديني والإرشادي والعشائري والنسوي وما شاكل ذلك، على أن لا يتدخلوا بالعمل العسكري والسياسي".

وأضاف، أن "الجهة الثانية: اللجنة المكونة من مسؤول السرايا والمسؤول السياسي، وعملهم معلوم سياسياً وعسكرياً كل بحسبه مع كامل التنسيق مع اللجنة أعلاه من دون استقلالية أو عدم تنظيم".

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