الكاظمي في سقوط الموصل: تشتت صوت العراقيين نتائجه وخيمة

2021/06/11 | 21:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الوزراء الاتحادية، مصطفى الكاظمي، على ضرورة وحدة العراقيين في مواجهة التحديات.

وقال الكاظمي في الذكرى السابعة لسقوط مدينة الموصل في تغريدة على تويتر: "في مثل هذا الأيام من عام 2014 شهد العراق نكسة، نهض منها شعبنا منتصراً موحداً أمام التاريخ".

وأضاف، ان "التذكير بالحدث هو استعادة لحقيقة أن لا خيار أمام العراقيين الا ان يكونوا موحدين متضامنين فيما بينهم من اجل بناء السلام والازدهار، فرقتهم وتشتت صوتهم نتائجه وخيمة على العراق بل وعلى العالم".

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