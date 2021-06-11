كلمة لا بد منها !

2021/06/11 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

يبدو ان الانتخابات بمختلف اشكالها

وانواعها والوانها في العراق لها طعم

خاص وحكايات تختلف عن اي انتخابات تجرى

في اي بلد سواء كانت هذه الانتخابات

سياسية او رياضية او اجتماعية فهي تثي

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