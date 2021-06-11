مكتب المرجع السيستاني يعلن اول ايام شهر ذي القعدة

2021/06/11 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد

علي الحسيني السيستاني، في النجف

الأشرف أن يوم غدٍ السبت هو الأول من شهر

ذي القعدة لعام ١٤٤٢ للهجرة

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