العراق يتغلب على هونغ كونغ ويستعيد الصدارة من ايران (صور)

2021/06/11 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية المباراة :

العراق 1 - 0 هونغ كونغ

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