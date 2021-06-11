2021/06/11 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيتنا الثقافي يحتفي بعازف الجلو أدور المولى موهبة تجمع التراث والحداثة تتخطى الحدود نحو العالمية بغداد – ياسين ياس اقام منتدى بيتنا الثقافي امسية موسيقية لعازف الجلو عضو الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية ادور المولى بحضور وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار عماد جاسم الذي اكد(دعم هكذا أنشطة باعتبارها الوجه الحضاري للبلد ).وقدم الامسية الفنان جمال السماوي […]

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