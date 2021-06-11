2021/06/11 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدسون تنفذ وصية والدتها { لوس انجلوس وكالات – ترغب النجمة كيت هدسون أن تعتاد إبنتها على ممارسة الرياضة منذ صغرها، فهي كانت تفعل بالمثل مع أمها الممثلة الأميركية غولدي هاون وزوج والدتها كيرت راسل.وتمارس هدسون التمارين في الصالة المخصصة للرياضة في بيتها، مع إبنتها راني روز التي تبلغ من العمر سنتين، وتقول إنها […]

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