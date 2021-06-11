2021/06/11 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دلال زاخو تضيّف معرضاً للرسم الحر زاخو – صباح محسن كاظم اقيم مؤخرا في ساحة جسر دلال وكاليري زاخو معرض للرسم الحر ( سيمبوزوم ) بالتعاون مع مؤسسة هواجس للثقافة والفنون ببغداد ومديرية الثقافة والفنون وگالير? زاخو في ملتقى سنوي تواصل لمدة اسبوع تحت شعار (ابداعنا مستمر و نبض لا يتوقف في زاخو ) والذي […]

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