العراق يحقق وسامين في البطولة العربية الدولية المفتوحة بالثلاثي

2021/06/11 | 22:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع حقق المنتخب العراقي، اليوم الجمعة، وسامبن؛ ذهبي ونحاسي، في البطولة العربية الدولية المفتوحة بالثلاثي في مصر.وذكر إعلام اللجنة الأولمبية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المنتخب العراقي حقق وسامين؛ ذهبي ونحاسي، في منافسات البطولة العربية الدولية المركبة بالثلاثي، والجارية منافساتها في منتجع شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية".وأضاف، أن "اللاعب العراقي الصاعد شهاب أحمد جابر نال الوسام الذهبي في منافسات دون 23 عاماً فيما حقق زميله جوهر مصطفى نحاسية منافسات النخبة".وتابع أن "رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي بارك ما يحققه منتخب العراق بالثلاثي في البطولتين العربية، والدولية المفتوحة". يذكر أن "المنتخب العراقي بالثلاثي كان فاز ببطولة العرب باللعبة والتي اختتمت منافساتها بشرم الشيخ قبل أسبوع بعد أن تصدر جدول الترتيب النهائي لأحد عشر منتخباً عربياً بنيله أربعة أوسمة ذهبية".

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