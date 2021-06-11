منتخبنا الوطني يحقق فوزاً ثميناً على هونغ كونغ ويواصل الصدارة (فيديو)

2021/06/11 | 22:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكن منتخبنا الوطني، من تحقيق فوز مهم، على منتخب هونغ كونغ، وذلك في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023

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وجاء هدف منتخبنا الوطني من عرضية سددها محمد قاسم ليسجلها مدافع هونغ كونغ بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ11 من زمن الشوط الأول.

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