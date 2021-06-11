2021/06/11 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يهدد تفشي سلالة “دلتا” من فيروس كورونا (التي اكتشفت لأول مرة في الهند) بوتائر سريعة في إنجلترا خطط الحكومة البريطانية للتراجع عن القيود الصارمة المفروضة للحد من انتشار الوباء.وأعلنت هيئة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا..



سلالة “دلتا” الهندية تهدد بجهود إعادة الحياة إلى طبيعتها المركز الخبري الوطني.

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