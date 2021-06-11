سلفادور أليندي وفكتور جارا والشهداء ينتصرون / تشيلي من الانتفاضة الى الجمعية التأسيسية وانتصارات اليسار الانتخابية* - رشيد غويلب

2021/06/11 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب تشيلي التي تحولت بعد الانقلاب الفاشي في 11 أيلول 1973 الى مصدر لإلهام الشعوب المقاومة من اجل حريتها وانسانيتها، والتي قدمت على هذا الطريق آلاف الضحايا، والتي تحولت الى بوابة لتضامن عالمي استثنائي، والتي تحملت قرابة 30 عاما من حكم العسكر الفاشيين، وأكثر من هذا بكثير من خراب واستغلال وتدمير سياسات الليبرالية الجديدة، التي ارادت لهذا البلد ان يكون نموذجا لها.



تشيلي اليوم تعطي درسا نضاليا جديدا، ل ......





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