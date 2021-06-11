2021/06/11 | 22:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

158 مشاهدة

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، الجمعة، معدلات أسعار النفط المسجلة، مشيرة إلى تأثير صعودها على الوضع الحالي في سد العجز المالي.

وقالت عضو اللجنة، شبال حسن رمضان، في تصريح لـNRT اليوم، (11 حزيران 2021)، ان "سعر النفط لحد اليوم كما مسجلة في القوائم لا تتخطى معدل 70 دولار للبرميل الواحد".

وأوضحت رمضان، "اي ان السعر ما بين 50 و60 الى 70 دولار، ونتمنى ان يرتفع سعر النفط لسد العجز المالي الحالي إلى حد ما".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تخطى سعر النفط الخام من مزيج برنت، حاجز الـ73 دولار مقابل البرميل، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وصعدت العقود الآجلة لشهر أغسطس لخليط نفط بحر الشمال "برنت" في بورصة "ICE" بلندن بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 73.09 دولار للبرميل.

وهذه المرة هي الأولى التي يتجاوز فيها سعر الخام "برنت" مستوى 73 دولارا للبرميل منذ 20 مايو 2019.

كما سجلت العقود الآجلة لشهر يوليو على خام غرب تكساس الوسيط "WTI" ارتفاعا بنسبة 1.1% ليصل إلى 71.06 دولار للبرميل، وتجاوز بذلك نقطة 73 دولارا لأول مرة منذ 15 أكتوبر 2018.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة مختصة تكشف لـNRT معدلات أسعار النفط المسجلة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة مختصة تكشف لـNRT معدلات أسعار النفط المسجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).