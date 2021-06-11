غاز الشمال يحقق فوزه الثالث بدوري الصالات

2021/06/11 | 22:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق نادي غازالشمال من تحقيق فوزه الثالث في اطار دوري الممتاز العراقي بكرة الصالات .

وقال يوسف كركوكي الناطق الاعلامي لنادي غاز الشمال لـ PUKmedia ان فريق النادي لعب مساء اليوم الجمعة مباراته الثالثة امام فريق نادي اوروك التي جرت بقاعة الموهبة الرياضية في محافظة المثنی ، وانتهت المبارات بنتيجة كبیرة لغاز الشمال ( 8-5 ) .

واوضح، ان اهداف النادي سجله اللاعبون، ذولفقار كريم 3 وحسین عبد الرزاق 2 ومسلم عقيل 2 وسبطين عباس 1.

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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