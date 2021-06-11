بأداء غير مقنع .. العراق يتغلب على هونغ كونغ ويستعيد الصدارة من ايران (صور)

2021/06/11 | 22:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم

الجمعة ، فوزا صعبا على منتخب هونغ كونغ

بنتيجة 1-0، في ثاني مبارياته الثلاث في

البحرين ضمن التصفيات الآسيوية

المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022

ونهائيات كأس آسيا 202

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