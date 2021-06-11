2021/06/11 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يجتاز هونغ كونغ بهدف ويعتلي صدارة المجموعة بغداد- ساري تحسين حقق المنتخب الوطني بكرة القدم اليوم الجمعة الفوز على منتخب هونغ كونغ بهدف من دون رد في المباراة التي جرت على ملعب المحرق في مدينة المنامة بالبحرين.وجاء هدف اللقاء بنيران صديقة من دفاع منتخب هونغ كونغ.وتصدرت اسود الرافدين ترتيب المجموعة […]

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