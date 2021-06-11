2021/06/11 | 22:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تعرض خط الحامضية شرق مدينة الرمادي، إلى خلل فني تسبب بانقطاع التيار الكهرباء في عدد من المناطق.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر فرع توزيع كهرباء مركز الانبار، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (11 حزيران 2021)، أنه "في الساعة الثامنة صباحا حدث عارض على خط الحامضية _ شرق الرمادي (132KVA) مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق الخالدية وجزيرة الرمادي وشرق الرمادي والمناطق المحيطة بشارع (١٧) تموز وتبين فيما بعد حدوث خلل فني في بازبارات (132KVA) في محطة شرق الرمادي".

وأضاف البيان أنه "باشرت الملاكات الفنية والهندسية باجراء الصيانة اللازمة على أمل انجازه باسرع وقت ممكن وحسب موقف العمل"، مبينا أن "العمل يقع على عاتق مديرية شبكة نقل الطاقة الكهربائية وليس مديرية توزيع الكهرباء".

وأشار البيان إلى أن "مناطق التاميم و 5 كيلو سيستمر بها التيار الكهربائي لعدم تاثره بهذه العوارض الفنية وكذلك اجزاء قليلة من مناطق جنوب الرمادي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عطل فني يغرق عدد من مناطق الأنبار في الظلام) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عطل فني يغرق عدد من مناطق الأنبار في الظلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).