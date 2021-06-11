شركة نفط عملاقة تخطط لفصل عملياتها في العراق

2021/06/11 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط شركة "بي بي" البريطانية النفطية لفصل عملياتها في العراق لتكون شركة مستقلة مع السعي لتحويل تركيزها إلى استثمارات منخفضة الكربون، وفقا لما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة، الجمعة.

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