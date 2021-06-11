الكاظمي: العقيد نبراس ورفاقه كانوا ومازالو الحصن المنيع

2021/06/11 | 22:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، على ان العقيد نبراس ورفاقه كانوا ومازالو الحصن المنيع الذي يؤرّق أعداء العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس […]

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