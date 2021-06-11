العراق: جامعة تشجع الطلاب على اعتماد الدراجات الهوائية في تنقلاتهم

2021/06/11 | 22:47 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهدف التخفيف من الازدحام والحفاظ على البيئة (صافين حامد/فرانس برس)

أطلقت جامعة سوران في مدينة أربيل، ضمن إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، مشروعاً لتشجيع الطلاب على استخدام الدراجات الهوائية في التنقل من الجامعة وإليها، في خطوة الهدف منها التخفيف من الزحام والحفاظ على البيئة.

وتضمّن المشروع حثّ وتشجيع الطلاب على استخدام الدراجات، وبيان الجوانب الإيجابية لاعتمادها وسيلةَ نقل.



وبدأ عدد قليل منهم في اعتمادها للتنقل، فيما يتسارع الإقبال من قبل الطلاب الآخرين.

رئيس قسم الخدمات في جامعة سوران والمشرف على المشروع قال إنّ "المشروع أطلقته الجامعة من أجل حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة بالتعاون مع رئاسة الجامعة"، مبيّناً، في تصريح صحافي، أنّ "المشروع يهدف لتشجيع الطلاب على استخدام الدراجات الهوائية بديلاً عن السيارات".

(بالصور) جامعة كوردستانية تتبنى مشروعاً لتحويل ركوب الدراجات الى تقليد https://t.co/NYjPCrrvWZ pic.twitter.com/tX0lTqhnE7

— Basnews عربية (@basnewsar) June 11, 2021

وأضاف أنّ "من أهداف المشروع أيضاً الحدّ من الازدحامات المرورية، وحماية البيئة، والحفاظ على صحة الجميع، خصوصا أساتذتنا وطلابنا الجامعيين".

وعلى الرغم من قيام سلطات الإقليم بجملة من المشاريع في قطاع النقل العام، فإنّ أزمة الاختناقات المرورية ما زالت مستمرة في عدد من مدن محافظات الإقليم، التي تشهد تزايداً في أعداد السكان مع استمرار مشاريع الإسكان التي جذبت مئات آلاف العراقيين من مدن أخرى للسكن في الإقليم الذي يحظى باستقرار أمني.

كما شهدت أيضاً مدينة السليمانية المجاورة لأربيل تنظيم سباق للدراجات الهوائية، شمل كلا الجنسين وفئات عمرية مختلفة.

ووفقاً لمنظمي الفعالية، فإنّ "السباق يهدف إلى نشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية وأهميتها الصحية والبدنية، ودعم الطبيعة والبيئة التي تأثرت بدخان السيارات".

وشارك متسابقون من الشباب والشابات في الفعالية، بالإضافة إلى محبي الدراجات الهوائية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية كردية.

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