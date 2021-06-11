رواية السيد حمار بعد التطوير ح1 - عباس علي العلي

2021/06/11 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي الأول من كانون الثاني عام 2050 نحن في نهاية الفترة التجريبية التي أمتدت لربع قرن في مختبرات عديدة أبرزها ورشات الذكاء فائق القدرة في وكالة ناسا للفضاء والكثير من الهيئات والمؤسسات الأكاديمية، الموضوع الأهم كان أختيار الحيوانات الأكثر قدرة على التعامل مع المشروع أولا بالنسبة لمقدرتها على التكيف أو الأستجابة لمتطلبات المشروع برمته، كانت القائمة الأولى تضم أكثر من ألف حيوان تقلصت على مراحل حتى أستقر ......





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