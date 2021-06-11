هل نستطيع النجاة من دون النساء؟ - آزاد أحمد علي

2021/06/11 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آزاد_أحمد_علي بات من البديهيات أن الواقع السوري قد تغير كثيرا، ففي الوقت الذي لا جدال حول الانهيار الكبير والتدهور الهائل في بنى المجتمع وكذلك الاقتصاد، وعلى الرغم من عدم انجاز أي مكسب سياسي لصالح المجتمع السوري.



فبعد هذا الكم الهائل من الخراب المادي والتضحيات التي لا تقدر بقيمة مادية...



يمكن الافتراض أنه ومن زوايا ضيقة حدثت خطوات عملية الى الأمام، بمعنى تحققت بعض المكاسب التي ربما لم تكن من ضمن حسابات وأهداف ا ......





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