المرجع النجفي يستقبل مسؤول منظمة دولية:“ستبقى النجف صمام أمان المجتمع العراقي دوماً وأبداً

2021/06/11 | 22:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المرجع الشيخ بشير حسين النجفي،

المستشار الدولي السيد عاطف حميد

المسؤول في منظمة نداء جنيف في العراق

والوفد المرافق له.

وأكدّ النجفي، وفقا لما أفاد موقع مكبته

اﻹعلامي، إن “أن الإسلام يحثنا على

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