التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022:ايران تتغلب على كمبوديا بعشرة اهداف مقابل لاشيئ

2021/06/11 | 22:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزز المنتخب الايراني آماله في التأهل

إلى الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية

المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر وكأس

أسيا، بفوزه الساحق على كمبوديا بعشرة

أهداف دون مقابل في الجولة السابعة من

منافسات المجموعة

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