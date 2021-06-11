المرور تدعو المواطنين لمراجعة التاجيات لتثبيت لوحات مركباتهم

2021/06/11 | 23:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعدعت مديرية المرور العامة، المواطنين الى مراجعة مجمع تسجيل المركبات في التاجيات لغرض تثبيت لوحات مركباتهم.وذكر قسم العلاقات والاعلام لمديرية المرور في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، انه "حسب توجيه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين بضرورة اكمال وطباعة لوحات المواطنين ، تم وخلال يومي الخميس والجمعة طباعة اللوحات كافة في موقع بغداد (٦) الكاظمية ".وأهاب بالمواطنين مراجعة مجمع تسجيل المركبات في التاجيات لغرض تثبيت لوحات مركباتهم .

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