الكاظمي يزور عائلة ضابط المخابرات الذي اغتيل مؤخراً نبراس فرمان (صور)

2021/06/11 | 23:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

زار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الجمعة، منزل عائلة العقيد نبراس فرمان شعبان، الذي اغتيل في بغداد مؤخرا.

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وقدّم الكاظمي بحسب بيان تلقى "ناس" نسخة منه (11 حزيران 2021)، "عميق تعازيه لعائلة الشهيد، مبينا إن العقيد نبراس ورفاقه كانوا وما زالوا الحصن المنيع الذي يؤرّق أعداء شعبنا"، داعيًا "الباري عز وجل أن يلهم عائلة الشهيد الصبر، وأن يسكنه فسيح جنّاته وعداً حقاً مع كل الدماء الزكية التي ارتقت مجداً ورفعة من أجل إعلاء اسم العراق".

وأعتبر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، في وقت سابق الاثنين، أن أغتيال الضابط في جهاز المخابرات نبراس فرمان هو "عملي إرهابي جبان".

وقال رسول خلال استضافته في برنامج العاشرة، الذي يقدمه الزميل كريم حمادي، وتابعه "ناس"، (7 حزيران 2021)، إن "استهداف أحد ضباط جهاز المخابرات الوطني عمل إرهابي جبان"، مبينا أنه "تم استهداف الضابط أثناء خروجه من منطقة البلديات".

وأضاف أن "العملية الإرهابية تمت بإطلاق نار من سيارة نوع "بيك اب" باتجاه الشهيد العقيد نبراس الفيلي".

وتابع، "الفقيد كان يعمل بمهنية ووطنية وما تعرض له عمل غادر وجبان".

وفي سيلق اخر، قال رسول إن "التحالف الدولي جاء بطلب من العراق لمساعدته في محاربة عصابات داعش"، مضيفا "الآن هناك تنسيق ما بين القوات الامنية والتحالف الدولي بشأن المعلومات الاستخبارية والاسناد الجوي".

وبين، "نعمل حاليا على استكمال قدرات الدفاع الجوي، ونركز على التسليح والتدريب في بناء قدراتنا العسكرية".

وأكد رسول "ما زلنا بحاجة الى المستشارين والتدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية مع التحالف لمواجهة ما تبقى من داعش".

ولفت الى أن "التحالف الدولي اكد خلال الاجتماع الاخير على احترام سيادة العراق"، معتبرا أن "خطر داعش ما يزال قائما، حيث أن مناطق شمال شرق سوريا ما تزال بيد داعش".

وبين أن "موازنة الدفاع لا ترتقي بحجم وزارة سيادية مثل الدفاع، ونحتاج سنوياً لنحو 300 مليون دولار لصيانة طائرات أف 16 والطائرات الأخرى وتأهيلها".

ودان رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، الاثنين، اغتيال ضابط بجهاز المخابرات العراقي وسط بغداد، فيما دعا الى إعادة النظر بالخطط الأمنية.

وذكر الحكيم في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (7 حزيران 2021)، "آلمنا كثيرا نبأ اغتيال ضابط جهاز المخابرات العراقي الشهيد العقيد نبراس فرمان وسط العاصمة بغداد، إن هذه الجريمة الغادرة لشخصية أمنية بحجم الفقيد وغيرها من جرائم الاغتيال التي تطال ناشطين وإعلاميين تستدعي إعادة النظر بالخطط الأمنية واعتماد استراتيجية جديدة وإعلان نتائج التحقيقات وكشفها للرأي العام".

واضاف الحكيم "إننا إذ ندين جريمة الاغتيال هذه نبتهل إلى العلي القدير أن يرحم الشهيد بواسع رحمته ويلهم رفاقه وذويه الصبر والسلوان".

وأكد رئيس حزب "الوفاء" النائب عدنان الزرفي، الاثنين، ان تكرار حوادث اغتيالات ضباط مهمين في جهاز المخابرات "مؤشر خطير".

وذكر الزرفي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 حزيران 2021)، ان "تكرار حوادث اغتيالات ضباط مهمين في جهاز المخابرات مؤشر خطير يوحي باختراق كبير لهذا الجهاز الوطني المهم، ربما سيؤدي هذا الاختراق الى حوادث اعظم".

وشيع العشرات جثمان الضابط في جهاز المخابرات "نبراس فرمان"، الاثنين، بعد اغتياله وسط العاصمة بغداد.

وأظهرت صور، حصل عليها "ناس"، (7 حزيران 2021)، حشودا من المشيعين وطوقا أمنياً".

وأصدر جهاز المخابرات الوطني العراقي، الإثنين، بياناً، بشأن اغتيال أحد ضباطه "نبراس فرمان"، في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 حزيران 2021)، "بمزيد من الثبات والإصرار على مواصلة العطاء ينعى جهاز المخابرات الوطني العراقي الشهيد العقيد نبراس فرمان شعبان الذي طالته أيادي الحقد بعملية جبانة غادرة هذا اليوم، في محاولة يائسة لثني الجهاز عن أداء واجبه الوطني".

وأضاف، "لقد كان الفقيد رحمه الله تعالى مثالاً يُحتذى به في التفاني والإخلاص لخدمة وطنه وشعبه، وكان له الدور الأبرز في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة على امتداد سنوات خدمته".

وتابع، "وفي الوقت الذي يرفع فيه جهاز المخابرات الوطني تعازيه الحارة لعائلة الشهيد وأقربائه ومحبيه، يؤكد بأن دم الشهيد سيكون مناراً للاقتصاص من القتلة المجرمين الذين يحاولون سلب إرادة الدولة وإضعاف همة أبنائها".

وأشار إلى أنه "يعاهد الشعب العراقي بأن هذه الجرائم لا تزيد ابنائكم في الجهاز الا اصرارا على المضي قدماً في ملاحقة اعداء العراق حتى تحقيق النصر الناجز، رحم الله الشهيد الفقيد وتقبله مع الشهداء السعداء وحفظ الله عراقنا وأبناء شعبنا الكريم..



وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وكشف مصدر محلي في منطقة البلديات، شرقي بغداد، اليوم الاثنين، معلومات أولية عن حادثة اغتيال الضابط في جهاز المخابرات نبراس فرمان.

المصدر أبلغ "ناس" (7 حزيران 2021) أن "العقيد نبراس فرمان وُجد مقتولاً داخل سيارته رباعية الدفع بعد أن هاجمه مسلحون مجهولون، في منطقة البلديات شرق العاصمة بغداد".

وأضاف أن "العقيد تلقى عدة رصاصات في الجزء العلوي من جسمه، وأنه توفي داخل سيارته".

وتشير المعلومات التي حصل عليها "ناس" إلى إصابة أحد المارّة في الحادث التي لم يصدر بيان رسمي حتى الآن بشأن تفاصيلها، باستثناء توضيح مقتضب من الداخلية، نبهت فيه الى أن بعض وسائل الإعلام وقعت في خطأ بسبب تشابه اسم الضابط القتيل من جهاز المخابرات مع آخر في وزارة الداخلية.

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