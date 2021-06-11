2021/06/11 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطعت قنوات سعودية بثها بشكل مفاجئ، الخميس، لتعرض إعلانا يقول "نعوضك السنتين الماضية"، الأمر الذي شكل لغزا للسعوديين وأثار الحيرة بينهم وجعل هاشتاغ #نعوضك_السنتين_الماضية في صدارة تويتر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بانتظار الصدمة".. حيرة بين السعوديين بسبب لغز "نعوضك السنتين الماضية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بانتظار الصدمة".. حيرة بين السعوديين بسبب لغز "نعوضك السنتين الماضية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).