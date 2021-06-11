2021/06/11 | 23:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الجمعة، على وجود أحزاب يقدمون طلبات للتوظيف ومبتزين بسبب العقود، موضحا ان ثقافة العمل في وزارة النفط هي الابتعاد عن أي مشكلة والمفتشين وهذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط يتحدث عن أحزاب يقدمون طلبات للتوظيف ومبتزين بسبب العقود المركز الخبري الوطني.

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