المجتمعية تعيد امرأة هربت من زوجها بسبب شكوك حول خيانتها

2021/06/11 | 23:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الشرطة المجتمعية في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، إعادة امرأة هاربة من بيت زوجها بسبب شكوك حول خيانتها.وقالت الشرطة في بيان، “أعاد فريق عمل مشترك من الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية مكون من مفرزة المدائن وشعبتي التنسيق العشائري والشؤون النسوية امرأة من العاصمة بغداد هربت من بيت زوجها بسبب […]

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