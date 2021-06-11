الكاظمي يزور عائلة الشهيد العقيد نبراس فرمان شعبان

2021/06/11 | 23:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، منزل عائلة الشهيد البطل نبراس فرمان شعبان ، الذي اغتالته الأيادي الغادرة في محاولة جبانة للنيل من أبطال قواتنا الأمنية.

وقدّم السيد الكاظمي عميق تعازيه لعائلة الشهيد، مبينا إن العقيد نبراس ورفاقه كانوا وما زالوا الحصن المنيع الذي يؤرّق أعداء شعبنا، داعيًا الباري عز وجل أن يلهم عائلة الشهيد الصبر، وأن يسكنه فسيح جنّاته وعداً حقاً مع كل الدماء الزكية التي ارتقت مجداً ورفعة من أجل إعلاء اسم العراق.

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