2021/06/11 | 23:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: قلص النفط مكاسبه عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لترتفع عقود خام "نايمكس" تسليم يوليو المقبل بنسبة 0.9 بالمائة بما يعادل 62 سنتاً، لتسجل 70.91 دولار للبرميل، بعد أن كانت صعدت أعلى مستوى 71 دولارا.وحققت العقود الآجلة لخام …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يحقق مكاسب تقارب الـ2% والغاز الطبيعي يرتفع 6% خلال أسبوع) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يحقق مكاسب تقارب الـ2% والغاز الطبيعي يرتفع 6% خلال أسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).