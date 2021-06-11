بالصور.. منطقة جنوب العراق تجذب سياحا سويسريون 'لينالوا نصيبا من السعادة'!

2021/06/11 | 23:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تجول وفد سياحي من سويسرا مناطق الاهوار شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

ونشر رئيس منظمة الجبايش للسياحة والبيئة، رعد حبيب الاسدي، في تدوينة عبر حسابه بالـ"فيسبوك" اليوم، (11 حزيران 2021)، مجموعة صور قال عنها "وفد سياحي من سويسرا مكون من ثلاثة اشخاص اليوم برفقة منظمة الجبايش للسياحة البيئية في الاهوار الوسطى".

يذكر انه في 17 تموز 2016، ضمت مناطق الأهوار إلى لائحة التراث العالمي، حينما صوتت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بإجماع أعضائها على ضم الأهوار إلى لائحة التراث العالمي.

وتعد أهوار الجبايش امتدادا لهور أبو زرك وهور الحمار، وتتغذى من نهري الفرات ودجلة، وتوجد فيها أنواع عديدة من الطيور مثل الخضيري والازركي ودجاج الماء والنورس والرخوي.



وتوجد فيها أنواع من الأسماك الخشني والسمتي والشلك كما توجد فيها النباتات المائية ونبات القصب والبردي.

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