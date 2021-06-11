2021/06/11 | 23:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني رد النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، اليوم الجمعة، على اتهامات وزير النفط إحسان عبد الجبار بشأن توسط أحزاب سياسية للتعيينات.وقال الجبوري في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” إنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يرد على اتهامات وزير النفط بـ”قاعدة نحوية” المركز الخبري الوطني.

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