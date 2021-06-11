الجوية يهزم الكرخ بثنائية ويبلغ نهائي كأس العراق

2021/06/11 | 23:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتأهلَ فريق القوة الجوية إلى نهائي مسابقة كأس العراق، بعد تحقيقه الفوز على فريق الكرخ في دور نصف النهائي بهدفين لهدف. وذكر بيان للهيئة التطبيعية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فريق القوة الجوية ضربَ موعداً مع فريق الزوراء في نهائي كأس العراق، بعد أن حقق الفوز مساء اليوم الجمعة على فريق الكرخ بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الشعب الدولي، وقادها الحكم الدولي واثق محمد". واضاف، ان " أهداف فريق القوة الجوية سجلت عن طريق كل من اللاعبين فرانك الفيس (خطأ في مرماه) في الدقيقة 35، وحمادي أحمد في الدقيقة (59)"، لافتا الى ان "لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، ستحدد خلال الأيام المقبلة، موعد مكان وزمان إقامة نهائي كأس العراق 2021".

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