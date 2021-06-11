مصدر يبين طبيعة انفجار سُمع دويه في بغداد

2021/06/11 | 23:42 - المصدر: السومرية نيوز

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بين مصدر امني، اليوم الجمعة، طبيعة الانفجار الذي سُمع دويه في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صوت الانفجار الذي سمع قبل قليل ضمن منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، كان عبارة عن رمانة صوتية مع اطلاق نار على منزل ضمن المنطقة المذكورة".وأشار إلى "عدم وجود إصابات تذكر".

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