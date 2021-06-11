الذهب يفقد 16.8 دولار ويسجل خسائر أسبوعية بضغط ارتفاع الدولار

2021/06/11 | 23:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: - مصطفى رضا: تراجعت العقود الآجلة للذهب في الأسواق العالمية بنسبة 0.9 بالمائة عند توسية تعاملات، اليوم الجمعة، لتفقد 16.80 دولار، وتسجل 1879.6 دولار للأوقية.وسجلت عقود المعدن الأصفر تسليم أغسطس المقبل، أدنى مستوى خلال أسبوع، مع ارتفاع …

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