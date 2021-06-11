2021/06/11 | 23:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني رد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري ،اليوم الجمعة، على اتهامات وزير النفط احسان عبد الجبار بشأن توسط احزاب سياسية للتعيينات .وقال الشمري في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن”وزير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشمري لوزير النفط بشأن توسط الأحزاب للتعيينات: لا يجوز التعميم المركز الخبري الوطني.

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