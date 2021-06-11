بلينكن يدعو مسؤولاً صينياً لإظهار الشفافية حول منبع الفيروس

2021/06/11 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ حضّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الصين‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬إظهار‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الشفافية‭ ‬بشأن‭ ‬مصدر‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬وتخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬تايوان،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬نادر‭ ‬مع‭ ‬مسؤول‭ ‬صيني‭ ‬رفيع‭.‬ وخلال‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬أجراها‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬انعقاد‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬انكلترا‭ ‬مع‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الصيني‭ ‬يانغ‭ […]

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