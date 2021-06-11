الأمن التركي يقتل قيادياً لحزب العمال الكردستاني في العراق

2021/06/11 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسطنبول‭- ‬توركان‭ ‬إسماعيل‭ ‬ قامت‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬التركية‭ ‬ب»تصفية‮»‬‭ ‬قيادي‭ ‬كردي‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المحظور‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬خاصة‭ ‬قرب‭ ‬مخيم‭ ‬للاجئين‭ ‬الكرد‭ ‬الاتراك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬تركية‭ ‬الجمعة‭.‬ وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأناضول‭ ‬الرسمية‭ ‬للأنباء‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬محددة‭ ‬الهدف‮»‬‭ ‬نُفذت‭ ‬قرب‭ ‬مخيم‭ ‬مخمور‭ ‬للاجئين،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ […]

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