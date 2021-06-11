القاهرة تؤجل الحوار الفلسطيني والاحمد يحمل حماس المسؤولية

2021/06/11 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة غادر‭ ‬وفدا‭ ‬فتح‭ ‬وحماس‭ ‬القاهرة‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬جولة‭ ‬مباحثات‭ ‬جرت‭ ‬بينهما‭ ‬حول‭ ‬ترتيب‭ ‬المجريات‭ ‬القادمة‭ ‬خاصة‭ ‬الشراكة‭ ‬الوطنية‭ ‬عقب‭ ‬قرار‭ ‬مصر‭ ‬تأجيل‭ ‬الحوار‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إلى‭ ‬أجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى‭ ‬،‭ ‬وعن‭ ‬أسباب‭ ‬فشل‭ ‬الحوار‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أدلى‭ ‬عزام‭ ‬الأحمد‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الخلافات‭ ‬تتعلق‭ ‬حول‭ […]

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