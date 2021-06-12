القوة الجوية إلى نهائي كأس العراق بعد فوز ثمين على الكرخ

2021/06/12 | 00:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تأهلَ فريق القوة الجوية إلى نهائي مسابقة كأس العراق، الجمعة، بعد تحقيقه الفوز على فريق الكرخ في دور نصف النهائي بهدفين من دون رد.

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وضربَ فريق القوة الجوية (11 حزيران 2021)، موعداً مع فريق الزوراء في نهائي كأس العراق، بعد أن حقق الفوز مساء اليوم الجمعة على فريق الكرخ بهدفين من دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الشعب الدولي، وقادها الحكم الدولي واثق محمد.

وسجلَ أهداف فريق القوة الجوية كل من اللاعبين فرانك الفيس (خطأ في مرماه) في الدقيقة 35، وحمادي أحمد في الدقيقة (59).

وستحددُ لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، خلال الأيام المقبلة، موعد مكان وزمان إقامة نهائي كأس العراق 2021.

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